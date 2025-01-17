Командование ВСУ начало переброску резервных подразделений на территорию Курской области, используя их в контратаках против российской группировки войск «Север». Об этом РИА «Новости» сообщил командир бронегруппы сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат» с позывным Сальза.
«На этом участке фронта противник применял все имеющиеся у него резервы и силы. Могу сказать, что практически все боевые машины у них были иностранные, в основном от стран НАТО», — сказал он.
В ноябре в «Ахмате» отмечали, что ВСУ перебросили в Курскую область элитный спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра».
Ранее 17 января стало известно, что группу украинских диверсантов уничтожили рядом с государственной границей России на Курском направлении. В подразделении в основном находились бывшие заключенные из 225-го отдельного батальона ВСУ.
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