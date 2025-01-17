В течение двух недель российские военные освободили 63,2% всей занятой украинскими боевиками территории в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В ходе наступательных действий за две недели января подразделения группировки войск „Север“ освободили четыре населенных пункта: Леонидово, Александрия, Кругленькое и Русское Поречное», — заявили в ведомстве.

В боевой работе отличились бойцы 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, а также 1427-го мотострелкового полка, 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота и 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Также за минувшие сутки ВСУ лишились в курском приграничье свыше 230 боевиков, а всего после начала боев в Курской области — более 52,4 тысячи человек. Кроме того, украинские националисты потеряли 1562 боевые бронированные машины, 231 боевую машину пехоты, 371 артиллерийское орудие и 304 танка.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили резервные подразделения в Курскую область.