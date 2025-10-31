ВСУ перебросили западную артиллерию и расчеты БПЛА в Харьковскую область
Украинское командование дислоцирует большое количество артиллерии и расчетов беспилотников в Харьковской области. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщило РИА «Новости».
«В Харьковской области командование ВСУ, помимо расчетов БПЛА, сосредотачивает большое количество артиллерии, в том числе западной», — отметил собеседник издания.
Он добавил, что ВСУ уже потеряли несколько единиц буксируемых гаубиц и самоходную артиллерийскую установку.
Российские войска 30 октября освободили населенный пункт Садовое в Харьковской области. По данным Минобороны, контроль над ним установили подразделения группировки «Запад».
Ведомство добавило, что ВС России продвинулись вглубь обороны противника и установили контроль над Красногорским в Запорожской области.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова допустила, что ВСУ попытаются замедлить продвижение российской армии под Харьковом. По ее словам, украинская сторона может устроить техногенную катастрофу в районе Волчанска и затопить прибрежные населенные пункты.