Захарова раскрыла, как ВСУ попытаются замедлить продвижение войск России

Украинские военные намерены замедлить продвижение российских подразделений в Харьковской области, устроив затопление прибрежных населенных пунктов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Враг не скрывает планов устроить буквально техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области путем затопления населенных пунктов по берегам реки Северский Донец», — сказала Захарова.

Она напомнила, что подобные действия уже имели место ранее — в частности, при разрушении Каховской ГЭС в июне 2023 года, когда из-за прорыва дамбы произошло масштабное наводнение, затопившее населенные пункты по обе стороны Днепра.

Захарова также связала текущие угрозы с ударом ВСУ по плотине Белгородского водохранилища, который произошел 25–26 октября. Тогда, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, повреждения могли привести к подтоплению поймы реки со стороны Харьковской области в случае повторной атаки.