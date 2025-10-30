Российские военные освободили населенный пункт Садовое в Харьковской области

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Садовое в Харьковской области, следует из сводки Минобороны о ходе специальной военной операции. В ведомстве уточнили, что подразделения группировки «Запад» вели активные действия и смогли освободить населенный пункт.

Кроме того, как отметили в министерстве, силы группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и установили контроль над Красногорским в Запорожской области.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что в ответ на атаки по гражданским объектам на территории России российские вооруженные силы ночью нанесли массированный удар по целям на Украине. Под удар попали предприятия военно-промышленного комплекса, энергетическая инфраструктура, обеспечивающая их работу, а также военные аэродромы.

По данным Минобороны, все назначенные объекты удалось поразить, а поставленных целей — достигнуть.

Ранее Минэнерго Украины сообщило, что российские войска снова нанесли массированный удар по украинской энергоструктуре.