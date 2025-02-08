Мирный житель погиб при ударе по автостанции в Макеевке

В центре Макеевки в ДНР украинские боевики обстреляли район автостанции. Как сообщили оперативные службы ТАСС , есть пострадавшие.

«Пострадавшие есть, на месте работают бригады скорой медицинской помощи», — сказал собеседник агентства.

Один мирный житель погиб при ударе по автостанции, уточнил корреспондент РИА «Новости»..

Повреждения получили несколько зданий. Как минимум один автомобиль сгорел, сообщил в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. На месте происшествия работают спасатели МЧС.

В этот же день ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке. Повреждения получили пять многоквартирных домов, административное здание, линия электропередач и газопровод.

Без света из-за атаки украинских БПЛА остались жители белгородских сел. Всего минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 36 дронов ВСУ над регионами России. В Ростове-на-Дону после украинской атаки ввели режим ЧС.