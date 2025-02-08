Жители белгородских сел остались без света из-за атаки БПЛА

Из-за атаки БПЛА в Белгородской области получила повреждения линия электропередачи, в результате села Нечаевка, Бочковка, Ровенек и Ясные Зори остались без света. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он напомнил, что ВСУ за последние сутки атаковали несколько районов области. По его словам, в Валуйском муниципальном округе из-за беспилотника пострадали автомобиль и забор частного домовладения. Попытки ударов дронами зафиксировали и в других районах.

Помимо атак БПЛА, украинские военные три раза обстреляли из артиллерии поселок Прилесье, а также села Колотиловка, Демидовка, Поповка и Теребрено. Обошлось без последствий, никто из жителей не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ в ночь на 8 февраля атаковали российские регионы с помощью БПЛА. Системы ПВО сбили 18 аппаратов дронов в Ростовской области, 11 — в Волгоградской, пять — в Белгородской и два — над Краснодарским краем.