Режим ЧС ввели в Первомайском районе Ростова-на-Дону после атаки дронов

Режим ЧС ввели в Первомайском районе Ростова-на-Дону после падения беспилотников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале .

«На заседании комиссии по ЧС Ростова-на-Дону принято решение о введении режима ЧС в Первомайском районе города на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения сегодня ночью», — написал он.

Сотрудники Следственного комитета завершили осмотр территории на месте происшествия. Теперь коммунальщики могут приступить к восстановительным работам.

Аварийные службы провели осмотр труб и другого газового оборудования в квартирах.

«Газ подается в обычном режиме», — уточнили Слюсарь.

В результате атаки беспилотника в Ростове-на-Дону были повреждены более 10 многоквартирных домов. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места ЧП. Очевидец рассказал, что слышал три взрыва в микрорайоне Сельмаш.

Более 35 украинских БПЛА уничтожили за ночь над регионами России. Наибольшее количество беспилотников сбили в Ростовской области — 18 аппаратов. Еще 11 дронов уничтожили над Волгоградской областью, пять — над Белгородской областью и два — над Краснодарским краем.