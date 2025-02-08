ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке

Гура: ВСУ нанесли удар по Новой Каховке, повреждены ЛЭП и газопровод

Telegram-канал главы администрации городского округа города Новая Каховка Виталия Гура
Фото: Telegram-канал главы администрации городского округа города Новая Каховка Виталия Гура

Украинские войска нанесли массированный удар по Новой Каховке в Херсонской области. В результате пострадали пять многоквартирных домов, административное здание, линия электропередач и газопровод. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщил глава администрации городского округа Виталий Гура в своем Telegram-канале.

«В результате массированных обстрелов по городу Новая Каховка повреждены пять многоквартирных домов. Выбиты окна, повреждены стены, крыши; одно административное здание», — написал Гура.

Повалены несколько деревьев и повреждено дорожное покрытие во дворах домов.

Telegram-канал главы администрации городского округа города Новая Каховка Виталия Гура
Фото: Telegram-канал главы администрации городского округа города Новая Каховка Виталия Гура
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Telegram-канал главы администрации городского округа города Новая Каховка Виталия Гура
Фото: Telegram-канал главы администрации городского округа города Новая Каховка Виталия Гура
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Telegram-канал главы администрации городского округа города Новая Каховка Виталия Гура
Фото: Telegram-канал главы администрации городского округа города Новая Каховка Виталия Гура
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Telegram-канал главы администрации городского округа города Новая Каховка Виталия Гура
Фото: Telegram-канал главы администрации городского округа города Новая Каховка Виталия Гура
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Telegram-канал главы администрации городского округа города Новая Каховка Виталия Гура
Фото: Telegram-канал главы администрации городского округа города Новая Каховка Виталия Гура
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В середине января украинские войска нанесли удар беспилотником по автомойке в Новой Каховке. Три человека пострадали, их доставили в больницу. Повреждения получили несколько машин. Виталий Гура тогда подчеркнул, что людям оказывают всю необходимую помощь.

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