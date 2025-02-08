ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке

Украинские войска нанесли массированный удар по Новой Каховке в Херсонской области. В результате пострадали пять многоквартирных домов, административное здание, линия электропередач и газопровод. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщил глава администрации городского округа Виталий Гура в своем Telegram-канале .

В середине января украинские войска нанесли удар беспилотником по автомойке в Новой Каховке. Три человека пострадали, их доставили в больницу. Повреждения получили несколько машин. Виталий Гура тогда подчеркнул, что людям оказывают всю необходимую помощь.