Более 35 украинских БПЛА уничтожили за ночь над регионами России

Средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 36 украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Больше всего дронов сбили над Ростовской областью — 18 аппаратов. Еще 11 БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью, пять — над Белгородской областью и два — над Краснодарским краем.
Жители Ростова-на-Дону услышали ночью мощные взрывы. Атака БПЛА длилась более часа. Кадры с последствиями удара появились в распоряжении 360.ru.
Ранее Минобороны сообщило о срыве попытки контрнаступления ВСУ в Курской области. Бойцы ВС России отразили вражеские атаки и разгромили штурмовые подразделения украинской армии.
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