ВСУ нанесли массированный удар по Луганску, есть погибшие

Пасечник: ВСУ ударили по зданию Луганской телефонной компании, под завалами люди

Ночные удары ВСУ серьезно повредили здание Луганской телефонной компании, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник .

Ночью украинские боевики нанесли массированный удар по центру города. В момент атаки в здании работала дежурная смена. Часть специалистов успела покинуть помещение.

«По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Все необходимые службы и местные власти задействованы в ликвидации последствий», — добавил Пасечник.

За сутки в республике погибли три человека. В Новоайдарском округе дрон атаковал служебную машину «Луганскгаза». Один работник получил ранения, спасти его не удалось. На дороге Кировск — Фрунзе боевики обстреляли легковой автомобиль, погибли двое мужчин.

Также под огнем оказались жилые дома и инфраструктура в нескольких округах. Силы ПВО уничтожили над регионом около 50 воздушных целей.

Всего минувшей ночью сбили 373 украинских БПЛА над территорией России.