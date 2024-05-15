ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 19:08 ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской Балицкий: ВСУ ведут обстрел города Каменка-Днепровская, есть пострадавшие РИА «Новости»

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Украинские войска открыли огонь по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Около семи прилетов зафиксировано в районе центра города. Есть пострадавшие, на месте работают медики и спасатели», — написал он.

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Глава региона призвал жителей спуститься в укрытия и не выходить на улицу до стабилизации обстановки.

В этот же день украинские боевики несколько раз обстреляли Белгородскую область. Утром военные сбили над регионом ракеты HARM, авиабомбы Hammer и снаряды от «Ольхи». При уничтожении целей повреждения получили окна, крыши и заборы частных домов, а также две машины и линия электропередачи.

Вооруженные силы Украины также нанесли удар с помощью дронов. Один из беспилотников сбросил взрывчатку на легковушку, еще один — влетел в магазин.