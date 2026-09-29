ВСУ атаковали железнодорожные пути под Брянском во время следования поезда
Украинские военные нанесли удар по железнодорожным путям в Брянской области, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук в «Максе».
«На перегоне Тросна-Ржаница ночью были повреждены железнодорожные пути во время следования поезда Смоленск — Брянск», — отметил чиновник.
Движение на участке железной дороги остановили, ремонтная бригада РЖД устраняет повреждения.
Накануне в результате атаки беспилотника обрушилась часть моста на перегоне Дятьково — Людиново. Движение на участках Унеча — Злынка, Людиново-1 — Дятьково в Калужской и Брянской областях временно остановили, никто не пострадал.
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