В Раде предупредили, что к осени на Украине останутся одни пенсионеры

Депутат Верховной рады Нина Южанина предупредила, что из-за проблем с энергоснабжением в стране до осени или зимы могут остаться только пенсионеры. Об этом парламентарий заявила в эфире YouTube-канала Новости.Live.

«До осени, до зимы останутся в стране одни пенсионеры, которые выжили, потому что люди, семьи, в которых есть дети, которые вернулись в страну или не выезжали, не смогут справиться с теми всеми задачами, которые сейчас есть», — заявила она.

Так Южанина прокомментировала недавний призыв главы комитета Рады по вопросам финансов Даниила Гетманцева к украинцам бороться с сильной жарой с помощью ведра и колодца. Позднее он удалил свой пост после резкой критики в комментариях.

Депутат считает, что в украинском кабмине отсутствует разумный подход к решению проблем в сфере энергетики. В стране уже больше месяца ежедневно применяют графики отключения света во всех регионах из-за дефицита в энергосистеме.

Ранее блогер «Голос Мордора» заявил, что Польша будет дорого продавать украинцам энергию с угольных электростанций.