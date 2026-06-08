Российские силы продвинулись 1–7 июня в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, заняв три населенных пункта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В начале недели министерство объявило об освобождении Тихоновки в ДНР силами группировки войск «Юг». Она находится в пяти километрах к западу от Приволья и в 10 километрах от Краматорска.

Затем военнослужащие группировки «Восток» взяли Комсомольское (украинское название Гуляйпольское) в Запорожской области. Пытаясь удержать село, Вооруженные силы Украины потеряли более роты солдат, 35 тяжелых гексакоптеров, шесть боевых бронированных машин и другую технику.

Об освобождении Шевченко в Харьковской области стало известно 6 июня. Штурмовики группировки «Север» вошли в село под прикрытием артиллерии и БПЛА, сломив сопротивление последних групп отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о наступлении ВС России на всех направлениях. Они освободили ДНР на 85%.