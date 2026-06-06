ВС России освободили село Шевченко в Харьковской области

Российские войска установили контроль над селом Шевченко в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Север».

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Север“ установлен контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области», — заявили в ведомстве.

За неделю военные применили свыше тысячи БПЛА против позиций ВСУ, техники и живой силы на Харьковском направлении. Бойцы «Севера» уничтожают цели в том числе в лесопосадках и заброшенных домах, рассказал командир подразделения БПС с позывным Кобра.

Благодаря атакам перемещение украинских боевиков сильно затрудняется.

ВС России активно поражают с помощью БПЛА автомобили подвоза, роботизированные комплексы и тяжелые гексакоптеры с боеприпасами и продовольствием.