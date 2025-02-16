У Вооруженных сил России может быть больше трофейных противотанковых ракетных комплексов Javelin, чем осталось у Великобритании, которая поставляла их на Украину. Об этом сообщила газета The Sunday Telegraph .

«Российская армия, вероятно, сейчас имеет больше комплексов Javelin, чем британская армия», — сказал источник издания.

Великобритания поставляла на Украину тысячи комплексов Javelin. Многие из них захватили российские военные за время проведения спецоперации.

Ранее стало известно, что ВСУ получат новую военную помощь от Великобритании на сумму 150 миллионов фунтов (больше семи миллиардов рублей — прим. ред.). В пакет европейского государства войдут танки, беспилотники и системы противовоздушной обороны.

В январе британский премьер-министр Кир Стармер прилетал в Киев для встречи с Зеленским. Стороны подписали соглашение о вековом сотрудничестве.