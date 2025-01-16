Украина и Великобритания подписали соглашение о столетнем партнерстве

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, подписали соглашение о столетнем партнерстве между странами. Об этом агентству «Укринформ» заявил сам украинский лидер.

«Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали соглашение о столетнем партнерстве», — сказал Зеленский.

Деталей он приводить не стал. Известно, что стороны подписали документ во время рабочего визита Стармера в Киев.

По подписанному договору, Великобритания планирует расширить программу подготовки украинских военных и развивать сотрудничество в оборонной сфере.

По мнению профессора МГУ, доктора политических наук Андрея Манойло, подписание этого документа — попытка поддержать моральный дух Владимира Зеленского во время пересменки в Белом доме.

Ранее МИД Британии подтвердил, что Запад будет помогать Украине как минимум до 2026 года. По словам министра иностранных дел Дэвида Кэмерона, совместный ВВП стран коалиции в 25 раз превышает российский.