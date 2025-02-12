Британия выделит Украине новую военную помощь на 150 миллионов фунтов

Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине на 150 миллионов фунтов. Об этом сообщило агентство Reuters.
В пакет, по информации журналистов, войдут танки, беспилотники и системы противовоздушной обороны.
В январе премьер Великобритании Кир Стармер, прибыв в Киев, подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о столетнем партнерстве между странами. Британцы планируют расширить программу подготовки украинских военных и развивать сотрудничество в оборонной сфере.
В феврале британское посольство в Баку поблагодарило Азербайджан за новый пакет гуманитарной помощи для Украины. Страна обязалась выделить миллион долларов на закупку отечественных электрогенераторов и поставку их киевскому режиму.
Турнир в Можайске определил лучших шахматистов округа
«У меня нет никаких сил». Обманутая племянником Варнавы пенсионерка — о своем состоянии
Предприниматели из Домодедова примут участие в оформлении города ко Дню Победы
Россиянам посоветовали ходить 10 тысяч шагов после двух блинчиков на пиве
Дорожные знаки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья
Юные спортсмены из Можайска стали призерами областного турнира по боксу
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте