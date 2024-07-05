Обстановку на передовой связали со скорым спецоперации

Алаудинов: российская армия наступает на всех направлениях в зоне СВО

Фото: РИА «Новости»

Текущая обстановка на передовой свидетельствует о скором завершении специальной военной операции. Таким прогнозом поделился замглавы главного военно-политического управления Генштаба, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью ЧГТРК «Грозный».

Во время общения с журналистами офицер повторил ранее озвученное им мнение о том, что СВО может завершится в этом году.

По его словам, на такой исход событий указывает наступление армии России на всех участках линии боевого соприкосновения.

«Каждый день есть результат», — сказал Алаудинов.

Командир спецназа также сообщил о переброске всех резервов ВСУ в Харьковскую область. Здесь российские войска уже заняли ряд населенных пунктов и продвинулись вглубь украинской территории.

По данным Минобороны, за неделю ВС России освободили населенные пункты Спорное, Шумы, Новоалександровка, Новопокровское и район Новый в Часовом Яре.

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