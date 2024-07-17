Алаудинов не исключил завершения спецоперации до конца года

Алаудинов: для завершения СВО до конца года имеются все предпосылки

Для завершения СВО до конца года есть все предпосылки, российская армия ежедневно или через день освобождает населенные пункты. Об этом сообщил в эфире Первого канала замглавы главного военно-политического управления Генштаба, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Я скажу так: я сказал, что в этом году СВО завершится. Я больше, чем уверен, что СВО в этом году завершится», — заявил он.

Он уточнил, что его уверенность в этом исходит из Священного Писания.

«Трампы, Зеленские, иже подобные, они приходят и уходят, мы же большей своей частью полагаемся только на Бога», — подчеркнул генерал.

Ранее Алаудинов уже заявлял, что спецоперация закончится осенью этого года победой России, и это понимают и на Украине.

Также он отмечал, что российская армия ведет наступление по всей линии боевого соприкосновения.