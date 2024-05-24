ВС России вновь ударили по Чугуеву

Утром 24 мая в Харьковской области прогремели взрывы. Координатор николаевского подпольного движения Сергей Лебедев сообщил, что удары нанесли по Харькову и Чугуеву.

«В Харькове начались прилеты. В основном в Чугуев», — сказал он РИА «Новости».

Лебедев сообщил, что взрывы прогремели трижды — в 06:50, 07:05 и 07:07. По его словам, удары нанесли по перевалочным пунктам снабжения Вооруженных сил Украины боекомплектом и горюче-смазочными материалами, а также по пунктам постоянной доукомплектации.

В апреле российские войска поразили аэродром на западе Чугуева и казарму с 200 бойцами ВСУ в селе Клугино-Башкировка. В городе Люботино ударили по разгрузочной станции, куда прибыл поезд с военной техникой. Под контроль России перешли 49 населенных пунктов Харьковской области, в том числе 13 на севере региона.