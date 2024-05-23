Поезд с техникой ВСУ уничтожили на станции под Харьковом

«Военное дело»: состав с техникой ВСУ уничтожили на станции под Харьковом

Российские войска провели массированный обстрел военных объектов в Харьковской области. Одной из целей стала разгрузочная станция в городе Люботино, куда прибыл поезд с военной техникой для украинских боевиков. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело».

Авторы сообщения уточнили, что прилетом снаряда уничтожило весь состав.

Сообщения о массированном обстреле подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов. В своем Telegram-канале он заявил, что за 15 минут прогремело 10 взрывов. Также он косвенно подтвердил удар по станции.

«Имеем информацию об ударах по транспортной инфраструктуре», — написал градоначальник, не уточнив, о чем идет речь.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в минувшую среду, 22 мая, заявил, что российские войска освободили 49 населенных пунктов, из которых 13 находятся в непосредственной близости к столице региона.

Ганчев добавил, что действующая на этом участке группировка «Север» отодвинула линию фронта от границы с Белгородской областью.