Спецоперация 13 мая 2024, 11:02 Около 200 украинских боевиков попали под удар российской армии у Чугуева Подпольщик Лебедев: под удар в Харьковской области попали около 200 боевиков ВСУ Пресс-служба Минобороны

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Около 200 военных украинской армии попали под удар Вооруженных сил России в селе Клугино-Башкировка рядом с Чугуевом в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Вчера вечером был прилет в Башкировке, ударили по казарме вэсэушников, по данным агентуры, под удар попали около 200 военнослужащих, данных о погибших пока нет», — сообщил собеседник агентства.

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Чугуев, по данным подполья, используют для снабжения войск, которых отправляют на замену личного состава в Липцы, Волчанск и на Изюмско-Купянское направление. Также там проводят доукомплектование украинских подразделений.

Ранее российские военные ударили по харьковскому заводу имени Малышева, который входит в концерн «Укроборонпром». На территории предприятия находилось не менее 30 единиц гусеничной и колесной техники. Бойцы также частично уничтожили под Харьковом группу из солдат ВСУ, запрещенного в России РДК* и нацбатальона «Кракен»**.

* РДК («Русский добровольческий корпус») — запрещенная в России террористическая организация.

** Нацбатальон «Кракен» признан террористическим и запрещен на территории РФ.