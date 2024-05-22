Российские войска освободили почти 50 населенных пунктов Харьковской области

Российские войска освободили 49 населенных пунктов Харьковской области. Из них 36 — в Купянском районе.

Как рассказал глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев, 13 населенных пунктов освободили в северной части региона.

«Получили данные <…> о контроле над 13 населенными пунктами северных территорий Харьковской области, восемь из которых — это территория Харьковского района. Остальные поселки — Волчанский район», — процитировал его ТАСС.

По словам Ганчева, за последние дни российская группировка войск «Север» расширила линию фронта, которая уже простирается и на восточной части Харьковской области. Речь идет о Волчонком районе, который граничит с Белгородской областью, сообщило РИА «Новости».

Всего под контролем российских войск находится уже около 300 квадратных километров Харьковской области, уточнил Ганчев.

Украинские военные и разведчики предупредили руководство страны о новых неудачах. По их словам, при продолжении конфликта стоит ждать очередные территориальные потери.