Взрывы прозвучали в украинском Чугуеве | 360°

Мир 26 апреля 2024, 23:35 Взрывы прозвучали в украинском Чугуеве «Военная хроника»: серия взрывов прогремела в Чугуеве Харьковской области РИА «Новости»

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Серия взрывов прогремела в городе Чугуев Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

По данным канала, по объектам на территории города нанесли ракетный удар. Предположительно, ВС России поразили аэродром на западе Чугуева.

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Позже стало известно о повторных взрывах в Чугуеве. По предварительным данным, под ударом оказался крупный склад с боекомплектом.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее сообщил, что в Николаевской области Украины зафиксировали несколько прилетов. ВС России ударили по месту дислокации Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области.

В ходе атаки ликвидировали около трети боевиков ВСУ, которых планировали перекинуть под Энергодар.

Координатор николаевского подполья рассказал и об ударе по объектам энергосистемы и заводам Харькова. По его словам, в самом городе и соседнем Чугуеве насчитали «16 прилетов».