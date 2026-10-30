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    ВС России ударили по ракетному Киевскому радиозаводу

    Фото: РИА «Новости»

    Российские войска атаковали ракетный агрегатно-детальный Киевский радиозавод, который выпускал комплектующие для разведывательных и ударных БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Также под удар попали цех по сборке и хранению беспилотников в Киеве, электроподстанции ПС-330 «Светлое» и «Новокиевская». Объекты обеспечивали энергией предприятия ВПК Украины.

    В оборонном ведомстве уточнили, что ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА по предприятиям ВПК республики.

    Армия в том числе поразила в Черном море украинское судно, которое транспортировало военный груз в Одессу.

    Ранее российские военнослужащие установили контроль над селами Бариловка Сумской области и Алисовка Харьковской области. Населенные пункты освободили бойцы подразделений группировки войск «Север», уточнили в Минобороны.

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