ВС России ударили по ракетному Киевскому радиозаводу

Российские войска атаковали ракетный агрегатно-детальный Киевский радиозавод, который выпускал комплектующие для разведывательных и ударных БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также под удар попали цех по сборке и хранению беспилотников в Киеве, электроподстанции ПС-330 «Светлое» и «Новокиевская». Объекты обеспечивали энергией предприятия ВПК Украины.

В оборонном ведомстве уточнили, что ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА по предприятиям ВПК республики.

Армия в том числе поразила в Черном море украинское судно, которое транспортировало военный груз в Одессу.

Ранее российские военнослужащие установили контроль над селами Бариловка Сумской области и Алисовка Харьковской области. Населенные пункты освободили бойцы подразделений группировки войск «Север», уточнили в Минобороны.