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    ВС России ударили по аккумуляторному парку в Белой Церкви

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные нанесли удар по аккумуляторному парку хранения энергии в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны.

    Объект располагается в населенном пункте Белая Церковь. По данным ведомства, он обеспечивал электроэнергией предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Удар нанесли беспилотниками в течение ночи.

    «Кроме того, в порту Одесса поражено судно типа „сухогруз“, доставлявшее на Украину грузы двойного назначения», — добавили в ведомстве.

    В Минобороны отметили, что российские военные продолжили наносить удары по объектам энергетического комплекса Украины и морским судам, которые используют в интересах Вооруженных сил Украины.

    Ранее на Днепропетровском направлении бойцы группировки войск «Центр» уничтожили украинские укрепления одним ударом при помощи тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.

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