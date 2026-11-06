ВС России ударили по аккумуляторному парку в Белой Церкви

Российские военные нанесли удар по аккумуляторному парку хранения энергии в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны .

Объект располагается в населенном пункте Белая Церковь. По данным ведомства, он обеспечивал электроэнергией предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Удар нанесли беспилотниками в течение ночи.

«Кроме того, в порту Одесса поражено судно типа „сухогруз“, доставлявшее на Украину грузы двойного назначения», — добавили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что российские военные продолжили наносить удары по объектам энергетического комплекса Украины и морским судам, которые используют в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее на Днепропетровском направлении бойцы группировки войск «Центр» уничтожили украинские укрепления одним ударом при помощи тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.