ВС России уничтожили плавсредство с десантом ВСУ в районе Херсона

Российские военные с помощью беспилотников ликвидировали десант ВСУ, который двигался по Днепру в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Разведывательными дронами подразделения войск беспилотных систем 61-й бригады морской пехоты в районе города Херсон было обнаружено плавсредство с десантом на борту», — процитировало РИА «Новости» оборонное ведомство.

Расчеты FPV-дронов «ВТ-40» и «Корсар» успешно поразили обнаруженную цель и место эвакуации противника.

В конце октября ВС России установили контроль над большей частью дельты Днепра под Херсоном. Группировки войск «Днепр» заняли плацдарм на острове Карантинный.

Ранее ВС России взяли в плен украинских военнослужащих 57-й бригады в Харьковской области. Также бойцы не дали штурмовикам 225-го полка ВСУ выдвинуться у Андреевки в Сумской области.