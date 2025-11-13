Военные 57-й бригады ВСУ сдались в плен в Волчанске
ВС России взяли в плен украинских военнослужащих 57-й бригады в Харьковской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщило РИА «Новости».
«В Волчанске взято в плен трое военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады», — уточнил собеседник издания.
Источник агентства также рассказал о провалившейся попытке штурмовиков 225-го полка ВСУ выдвинуться у Андреевки в Сумской области.
Ранее российские войска ударили по пункту дислокации иностранных наемников под Сумами. Боевики находились в районе населенного пункта Глыбное. В ликвидированном пункте дислоцировались наемники из Великобритании, Польши, Грузии и других государств.
Минобороны уточнило, что украинское командование часто использует иностранцев в качестве «пушечного мяса». По словам военкора Бориса Рожина, ВС России ликвидировали в том числе французского наемника Бенжамена Дихе, который воевал на стороне ВСУ с 2022 года под позывным Benso.