ВС России ударили по производителю систем военной автоматизации и связи

Российские военные днем 27 октября поразили предприятие «НТП Укрспецсвязь» в селе Надточии Харьковской области, выпускавшее системы автоматизации и средства связи для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также российские беспилотники на переходе морем нанесли удар по «сухогрузу», доставлявшему в порт Одесса имущество для обеспечения украинских военных.

Минувшей ночью ВС России поразили в Киеве цех по сборке БПЛА большой и средней дальности FP-1 и FP-2. Кроме того, в Харьковской области атаковали разгрузочно-таможенный терминал компании «Региональный Логистический Центр», на базе которого хранили и распределяли материально-технические средства и грузы двойного назначения.