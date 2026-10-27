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    ВС России ударили по производителю систем военной автоматизации и связи

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные днем 27 октября поразили предприятие «НТП Укрспецсвязь» в селе Надточии Харьковской области, выпускавшее системы автоматизации и средства связи для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Также российские беспилотники на переходе морем нанесли удар по «сухогрузу», доставлявшему в порт Одесса имущество для обеспечения украинских военных.

    Минувшей ночью ВС России поразили в Киеве цех по сборке БПЛА большой и средней дальности FP-1 и FP-2. Кроме того, в Харьковской области атаковали разгрузочно-таможенный терминал компании «Региональный Логистический Центр», на базе которого хранили и распределяли материально-технические средства и грузы двойного назначения.

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