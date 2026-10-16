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    ВС России поразили логистический центр «Экватор» в Ровно

    Логистический центр «Экватор» в украинском городе Ровно стал целью удара российских беспилотников. Как сообщили в Минобороны России, на территории комплекса хранились грузы, предназначенные для снабжения ВСУ.

    По информации военного ведомства, объект также использовали для распределения поступавшего имущества в интересах украинских подразделений. Атаку провели днем 16 октября.

    В тот же день российские военные нанесли удар по сухогрузному судну, следовавшему в Одессу. В Минобороны утверждают, что на его борту находились товары военного и двойного назначения.

    Судно, согласно сообщению ведомства, поразили во время морского перехода. При этом его название и характер полученных повреждений российская сторона не уточнила.

    Ранее Минобороны подвело итоги боевых действий за период с 10 по 16 октября. За это время, по данным ведомства, российские войска нанесли один массированный и семь групповых ударов по объектам военной и транспортной инфраструктуры Украины.

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