ВС России поразили логистический центр «Экватор» в Ровно

Логистический центр «Экватор» в украинском городе Ровно стал целью удара российских беспилотников. Как сообщили в Минобороны России , на территории комплекса хранились грузы, предназначенные для снабжения ВСУ.

По информации военного ведомства, объект также использовали для распределения поступавшего имущества в интересах украинских подразделений. Атаку провели днем 16 октября.

В тот же день российские военные нанесли удар по сухогрузному судну, следовавшему в Одессу. В Минобороны утверждают, что на его борту находились товары военного и двойного назначения.

Судно, согласно сообщению ведомства, поразили во время морского перехода. При этом его название и характер полученных повреждений российская сторона не уточнила.

Ранее Минобороны подвело итоги боевых действий за период с 10 по 16 октября. За это время, по данным ведомства, российские войска нанесли один массированный и семь групповых ударов по объектам военной и транспортной инфраструктуры Украины.