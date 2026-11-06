Операторы БПЛА «Севера» сорвали подвоз боеприпасов и ротацию ВСУ под Харьковом

Операторы дронов группировки «Север», нанося удары по бронетехнике, нарушили подвоз боеприпасов и ротацию боевиков ВСУ на харьковском направлении. Об этом заявил офицер с позывным Карта в беседе с РИА «Новости» .

По словам военного, с начала осени операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса ликвидировали на данном направлении свыше 10 боевых бронированных машин противника.

«Благодаря своевременной реакции и обнаружению цели были сорваны мероприятия по доставке боекомплекта и провизии ВСУ», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что также провалилась ротация и эвакуация украинских военных с линии боевого соприкосновения. Это позволило бойцам группировки «Север» продолжить активное продвижение на харьковском направлении.

Военный объяснил, что транспорт для перевозки грузов и смены личного состава выявляли во время дежурных вылетов FPV-дронов. Информацию о целях отправляли ударным расчетам, которые наносили удары по вражеской технике дронами с кумулятивными боевыми частями.