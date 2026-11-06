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    Операторы БПЛА «Севера» сорвали подвоз боеприпасов и ротацию ВСУ под Харьковом

    Фото: РИА «Новости»

    Операторы дронов группировки «Север», нанося удары по бронетехнике, нарушили подвоз боеприпасов и ротацию боевиков ВСУ на харьковском направлении. Об этом заявил офицер с позывным Карта в беседе с РИА «Новости».

    По словам военного, с начала осени операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса ликвидировали на данном направлении свыше 10 боевых бронированных машин противника.

    «Благодаря своевременной реакции и обнаружению цели были сорваны мероприятия по доставке боекомплекта и провизии ВСУ», — сказал собеседник агентства.

    Он отметил, что также провалилась ротация и эвакуация украинских военных с линии боевого соприкосновения. Это позволило бойцам группировки «Север» продолжить активное продвижение на харьковском направлении.

    Военный объяснил, что транспорт для перевозки грузов и смены личного состава выявляли во время дежурных вылетов FPV-дронов. Информацию о целях отправляли ударным расчетам, которые наносили удары по вражеской технике дронами с кумулятивными боевыми частями.

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