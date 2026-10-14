Российские войска в Хмельницком поразили транспортно-логистический центр ВСУ

Вооруженные силы России поразили транспортно-логистический центр «Эпицентр» ВСУ в Хмельницком. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Российская армия продолжает наносить удары беспилотниками по логистике и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, отметили в оборонном ведомстве.

«В результате удара в населенном пункте Хмельницкий поражен транспортно-логистический центр „Эпицентр“, использовавшийся для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ», — написали в сообщении.

На подходе к порту «Одесса» российские войска поразили сухогруз, доставлявший грузы военного и двойного назначения.

Днем ВС России поразили четыре ТЭЦ, используемые в интересах ВСУ. Также российские военные также поразили центр обработки данных «АТМ Укрсиббанк»