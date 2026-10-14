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    Российские войска в Хмельницком поразили транспортно-логистический центр ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Вооруженные силы России поразили транспортно-логистический центр «Эпицентр» ВСУ в Хмельницком. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

    Российская армия продолжает наносить удары беспилотниками по логистике и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, отметили в оборонном ведомстве.

    «В результате удара в населенном пункте Хмельницкий поражен транспортно-логистический центр „Эпицентр“, использовавшийся для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ», — написали в сообщении.

    На подходе к порту «Одесса» российские войска поразили сухогруз, доставлявший грузы военного и двойного назначения.

    Днем ВС России поразили четыре ТЭЦ, используемые в интересах ВСУ. Также российские военные также поразили центр обработки данных «АТМ Укрсиббанк»

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