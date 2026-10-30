Директор Донецкой железной дороги умер от ран после удара беспилотника

Депутат Харцызского городского совета, генеральный директор Донецкой железной дороги Игорь Лебезнев скончался от ран, полученных несколько дней назад при атаке украинских беспилотников по гражданским объектам. Об этом сообщила администрация городского округа.

«Его уход — большая утрата для нашего города, коллег и всех, кто знал и работал с ним», — отметили в пресс-службе.

В некрологе Минтранса республики отметили, что смерть генерального директора ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» стала тяжелой и невосполнимой потерей для транспортной отрасли региона.

«Его профессионализм, преданность делу и умение принимать ответственные решения помогали сохранять работу предприятия в самых сложных условиях», — написали коллеги погибшего.

Они подчеркнули, что Лебезнев, будучи депутатом, всегда откликался на проблемы земляков и искренне им помогал.

«Для него работа была не просто обязанностью, а служением родному краю и людям», — подчеркнули железнодорожники.