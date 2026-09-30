360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    ВС России поразили сухогруз с имуществом для ВСУ в Черном море

    Фото: Пресс-служба Минобороны

    Российские военные поразили в акватории Черного моря сухогруз с военным имуществом, предназначенным для снабжения украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Удар по судну нанесли беспилотными летательными аппаратами, уточнили в ведомстве.

    Минувшей ночью ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по коммуникационному центру «Де Ново» в Киеве, нескольким энергетическим объектам в Киевской области и инфраструктуре порта Измаил.

    Военные атаковали электроподстанцию, две электростанции и аккумуляторный парк хранения энергии рядом с украинской столицей. Также в море поразили сухогруз с военным имуществом и товарами двойного назначения для ВСУ.

    Статья дополняется...
    Читайте также

    Силы ПВО за день уничтожили 17 БПЛА ВСУ над Россией

    Минобороны заявило об удержании позиций в Краматорском районе ДНР

    ВС России ночью поразили украинские объекты, задействованные в интересах ВСУ

    Силы ПВО за день уничтожили 17 БПЛА ВСУ над Россией

    Минобороны заявило об удержании позиций в Краматорском районе ДНР

    ВС России ночью поразили украинские объекты, задействованные в интересах ВСУ