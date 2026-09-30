ВС России поразили сухогруз с имуществом для ВСУ в Черном море

Российские военные поразили в акватории Черного моря сухогруз с военным имуществом, предназначенным для снабжения украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Удар по судну нанесли беспилотными летательными аппаратами, уточнили в ведомстве.

Минувшей ночью ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по коммуникационному центру «Де Ново» в Киеве, нескольким энергетическим объектам в Киевской области и инфраструктуре порта Измаил.

Военные атаковали электроподстанцию, две электростанции и аккумуляторный парк хранения энергии рядом с украинской столицей. Также в море поразили сухогруз с военным имуществом и товарами двойного назначения для ВСУ.