ВС России ночью поразили украинские объекты, задействованные в интересах ВСУ

Российские войска в ночь на 22 сентября нанесли удары по украинским объектам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В результате массированного удара высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами поражены предприятия металлургической и химической промышленности», — заявили в ведомстве.

ВС России поразили объекты топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, портовой инфраструктуры ВСУ в Киеве, Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях. Кроме того, ударам подверглись морские суда, задействованные в интересах украинской армии.

Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Север» освободили Новоалександровку и Польную в Харьковской области. До этого появилась информация, что военные установили контроль над населенными пунктами Розовка в Запорожской области и Малая Волчья в Харьковской.