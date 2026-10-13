Ветераны СВО из Серпухова стали участниками межрегионального фестиваля

11 октября в Калужской области завершилось физкультурное мероприятие «Кубок мужества» среди ветеранов боевых действий по Центральному федеральному округу. В нем приняли участие около 190 спортсменов из 16 субъектов, в их числе — пять представителей Серпухова.

Фестиваль посвящен памяти маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

На базе отдыха «Изумруд» спортсмены соревновались в различных дисциплинах, показав хорошую физическую подготовку, выдержку и спортивный характер.

Спортивная программа включала три официальные дисциплины — шахматы, спортивное метание ножа и пауэрлифтинг, а также две демонстрационные — адаптивно-гиревой спорт и функциональное цифровое двоеборье (бокс). Участники также могли пройти медицинское обследование и посетить музей маршала Жукова.

Организаторами выступили организация «Герои Отечества», Жуковский муниципальный округ и Общероссийская организация «Спортивное метание ножа» при поддержке Министерства спорта России, правительства Калужской области, фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО.

Участников поприветствовал руководитель Серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО, кавалер ордена Мужества Игорь Старовойт.

По итогам фестиваля сборная Московской области стала абсолютным чемпионом. В числе победителей и призеров — ветераны боевых действий из Серпухова.

В адаптивно-гиревом спорте Иван Редлер занял первое место, Александр Петропавловский — второе, а Иван Монц — третье. В спортивном метании ножа Андрей Фомин стал первым, Иван Редлер — вторым, а Игорь Журавлев, Андрей Парфенов и Леонид Соболев — третьими.

В шахматах Алексей Старовойтов занял первое место, Максим Фомин — второе, а Вячеслав Анохин — третье.

В пауэрлифтинге Иван Редлер победил в весовой категории до 65 килограммов, Вячеслав Графкин стал третьим. Александр Петропавловский победил в категории до 80 килограммов, Роман Гомыляев — до 97 килограммов, Аракел Саносян — свыше 97 килограммов, а Борис Шевченко занял третье место.