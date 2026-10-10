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    ВС России поразили центр обработки данных «АТМ Укрсиббанка» в Киеве

    Фото: РИА «Новости»

    Российские бойцы поразили центр обработки данных «АТМ Укрсиббанка» в Киеве, который использовали ВСУ для хранения разведданных. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    ВС России ударили беспилотниками по объектам противника днем субботы, 10 октября.

    Помимо центра обработки данных, российские военнослужащие атаковали на переходе морем сухогруз, доставлявший грузы военного назначения в порт Одессы.

    Ранее стало известно, что ВС России сумели взять под контроль населенные пункты Лукашово и Лобановку в Харьковской области.

    Также российские бойцы уничтожили несколько объектов ВСУ в Донецкой Народной Республике.