Российские войска установили контроль над селом Яблоновка в Сумской области, а также Коптево и Комар в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

За неделю ВС России нанесли один массированный и семь групповых ударов по украинским военным объектам. В результате войска уничтожили инфраструктуру аэродромов, РЛС, цеха производства БПЛА, склады с дронами и пункты дислокации боевиков.

Ранее российская армия выбила ВСУ из населенных пунктов Петровское и Алексеевка в ДНР. Села освободили бойцы «Центра». По данным Минобороны, группировка войск «Запад» атаковала украинских боевиков и укрепила свои позиции. Потери ВСУ составили более 240 солдат.