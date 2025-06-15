Ульяновка перешла под контроль ВС России

Вооруженные силы России освободили Ульяновку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Ульяновка», — заявили в министерстве.
Накануне российские бойцы взяли под контроль Зеленый Кут в ДНР. Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».
До этого ВС России взяли под контроль село Комар, которое имеет особое стратегическое значение. Там ВСУ обосновали логистический узел и долговременную оборонительную позицию. На этой неделе под армия также освободила Яблоновку и Коптево в Сумской области.
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