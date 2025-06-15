Ульяновка перешла под контроль ВС России

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Ульяновка», — заявили в министерстве.

Накануне российские бойцы взяли под контроль Зеленый Кут в ДНР. Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».

До этого ВС России взяли под контроль село Комар, которое имеет особое стратегическое значение. Там ВСУ обосновали логистический узел и долговременную оборонительную позицию. На этой неделе под армия также освободила Яблоновку и Коптево в Сумской области.