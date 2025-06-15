ВС России ударили по командному пункту ВСУ

Российские военнослужащие поразили командный пункт бригады морской пехоты ВСУ вблизи населенного пункта Святогоровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
ВС России нанесли противнику ракетный удар расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Целью стал командный пункт 36-й бригады украинской морской пехоты.
Ранее стало известно, что российские бойцы освободили Зеленый Кут в ДНР. Таких успехов удалось добиться благодаря действиям подразделений группировки «Центр».
Также под контроль группировки войск «Восток» перешел населенный пункт Комар, имеющий важное стратегическое значение.
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