ВС России ударили по командному пункту ВСУ

ВС России ударили по командному пункту ВСУ у Святогоровки

Фото: РИА «Новости»

Российские военнослужащие поразили командный пункт бригады морской пехоты ВСУ вблизи населенного пункта Святогоровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

ВС России нанесли противнику ракетный удар расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Целью стал командный пункт 36-й бригады украинской морской пехоты.

Ранее стало известно, что российские бойцы освободили Зеленый Кут в ДНР. Таких успехов удалось добиться благодаря действиям подразделений группировки «Центр».

Также под контроль группировки войск «Восток» перешел населенный пункт Комар, имеющий важное стратегическое значение.

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