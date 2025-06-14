Вооруженные силы России освободили Зеленый Кут в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Зеленый Кут», — заявили в министерстве.

Накануне под контроль группировки войск «Восток» перешел населенный пункт Комар. Он имеет особое стратегическое значение, так как служил логистическим узлом и долговременной оборонительной позицией для врага.

До этого ВС России освободили село Яблоновка в Сумской области и Коптево в ДНР. За неделю армия нанесла один массированный и семь групповых ударов по военным объектам Украины.