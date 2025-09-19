Минобороны сообщило об освобождении Муравки в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Муравка в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области», — отметили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоивановка Запорожской области.

Ранее ВС России также освободили село Хорошее в Днепропетровской области, территории перешли под контроль группировки войск «Восток».

Кроме того, российским военным осталось зачистить от украинских войск примерно четыре квадратных километра в ЛНР, в том числе в Серебрянском лесничестве, отмечали в спецназе «Ахмат».

Командование ВСУ перебросило к Волчанску отряд спецназа пограничной службы из-за ухудшения положения боевиков в регионе.

Также появились первые кадры из освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР, ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении.