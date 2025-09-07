Украинское командование перебросило к Волчанску отряд спецназа погранслужбы, который готовили американские инструкторы. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщил ТАСС .

По его данным, с командиром переброшенного 10-го погранотряда встречался бывший госсекретарь США Энтони Блинкен. Собеседник издания подчеркнул, что американские инструкторы готовили военнослужащих еще до начала спецоперации.

«Подтверждается переброска на Волчанское направление отряда спецназа погранслужбы Украины „Дозор“, входящего в состав 10-го ПОГО города Одесса», — добавил источник агентства.

Ранее ВС России ударили по Крюковскому мосту в Кременчуге Полтавской области. Представитель Николаевского подполья Сергей Лебедев подтвердил, что переправа являлась крупным логистическим узлом для ВСУ.