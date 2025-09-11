Российским военным осталось зачистить от украинских войск примерно четыре квадратных километра на территории Луганской Народной Республики, включая участок в Серебрянском лесничестве. Об этом заявил командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным Шрам в беседе с РИА «Новости» .

«В Серебрянском лесничестве и в последних оставшихся за ВСУ участках Луганской Народной Республики обстановка стабильно напряженная, враг отступает. Под контролем противника остается около четырех квадратных километров ЛНР», — сказал солдат.

По его словам, на этом участке идет активное продвижение российских штурмовых войск. После завладения очередным опорным пунктом ВС России концентрируют силы и продолжают идти вперед.

Он отметил, что ударные беспилотники «Молнии» теперь преимущественно действуют по подконтрольной ВСУ территории ДНР, выбивая противника в более тыловых районах для обеспечения последующего продвижения российских войск.

Ранее ВС России освободили село Хорошее в Днепропетровской области. Регион перешел под контроль группировки войск «Восток».