Появились первые кадры из освобожденного Серебрянского лесничества

Российские военные освободили Серебрянское лесничество в Луганской Народной Республике, бои за которое шли с осени 2022 года. РИА «Новости» опубликовало первые кадры с подконтрольной территории.

Часть бывших позиций украинских боевиков уничтожили, некоторые из них сохранились. В лесу осталось множество неразорвавшихся снарядов и мин.

Подступы к бывшей линии обороны ВСУ окружает колючая проволока длиной в несколько километров.

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов объявил об освобождении Серебрянского лесничества 17 сентября, под контролем националистов остался лишь небольшой участок в «серой» зоне. Теперь российские бойцы смогут продвинуться вперед на Краснолиманском участке фронта.

Военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что в ЛНР противник контролирует территории в районе населенных пунктов Петровское и Новогригоровка.