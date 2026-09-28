Военные 127-й бригады ВСУ массово отказались слушаться командиров из-за поборов
Военные 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ перестали выполнять приказы руководства из-за незаконных поборов. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах.
«В 127-й омбр командование бригады теряет контроль над личным составом. Внутри подразделения отмечены массовые случаи неповиновения в знак протеста против незаконных поборов», — заявил собеседник журналистов.
По его данным, боевики подвергаются избиениям. Кроме того, несогласных заставляют сидеть в ямах.
В июне появилась информация, что 127-я отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ понесла большие потери у Избицкого в Харьковской области.
Ранее стало известно, что российские военные обрубили интернет и связь ВСУ в Киеве. ВС России ударили по ЦОД «Омега Телеком», который передавал ВСУ высокоскоростной интернет и хранил большие объемы информации.