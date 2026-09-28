Военные 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ перестали выполнять приказы руководства из-за незаконных поборов. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах.

«В 127-й омбр командование бригады теряет контроль над личным составом. Внутри подразделения отмечены массовые случаи неповиновения в знак протеста против незаконных поборов», — заявил собеседник журналистов.

По его данным, боевики подвергаются избиениям. Кроме того, несогласных заставляют сидеть в ямах.

В июне появилась информация, что 127-я отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ понесла большие потери у Избицкого в Харьковской области.

Ранее стало известно, что российские военные обрубили интернет и связь ВСУ в Киеве. ВС России ударили по ЦОД «Омега Телеком», который передавал ВСУ высокоскоростной интернет и хранил большие объемы информации.