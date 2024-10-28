ВС России настигли центр телевещания Украины на территории ДНР

«Украинская правда»: ВСУ использовали вышку в городе Горняк для трансляций в ДНР

Российские войска вошли в Горняк. Телевышка в этом городе использовалась украинцами для трансляции программ в ДНР, сообщила «Украинская правда» .

Издание уточнило, что подразделения Вооруженных сил России заняли Горняк, продвинулись в Селидове, Новоукраинке, Богоявленке, в окрестностях Шахтерского и Новоалексеевки.

До 2022 года, по информации журналистов, в Горняке жили более 10 тысяч человек. В этом городе в сентябре 2018 года открылась новая телебашня высотой 190 метров, предназначенная для трансляции украинских программ на территории ДНР.

Горняк находится в двух километрах от Измайловки и четырех километрах от Зоряного, уже занятых российскими войсками. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что военнослужащие 114-й бригады 51-й армии водрузили российский триколор на крыше здания в этом городе.