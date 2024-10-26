Российские бойцы ворвались в Селидово на пылающем танке

Военнослужащие 80-го гвардейского краснознаменного танкового полка вошли в Селидово с юга. Telegram-канал Shot показал, как они приехали в город на объятом огнем танке.
Видео «огненного прорыва» сняли волонтеры «Народного фронта». Танк с горящим шасси промчался по грунтовой дороге на окраине Селидова.
По информации Shot, российские подразделения взяли под контроль 80% территории города. Группировка Вооруженных сил Украины отступила на северо-запад. Основные бои переместились в центр Селидова.
Вооруженные силы России окружили город в начале октября. Британский аналитик Александр Меркурис обвинил командование ВСУ в откладывании решения об отводе войск и пренебрежении жизнями тысяч своих солдат. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подтвердила, что российские войска практически заняли Селидово, поэтому украинским военным пора озаботиться обороной Павлограда и Изюма.
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